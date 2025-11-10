El precio del asado saltó un 8 % en octubre, mientras el pollo registró una leve baja
El corte preferido para el asado experimentó un aumento significativo en su valor, mientras que el pollo mostró una ligera retracción en el mes
Durante octubre, el precio del corte de vacuno conocido como “asado” registró una suba del 8,2 % en el área del Gran Buenos Aires. En contraste, el pollo fresco mostró una baja del 0,9 % en el mismo periodo.
La suba del asado se atribuye a una combinación de menor oferta de hacienda para faena y un repunte del consumo en días festivos, lo que elevó los valores promedio por kilo. En cambio, el pollo fue uno de los pocos alimentos que experimentó una caída mensual, pese a que acumula una alta variación interanual.
Este comportamiento incrementa la brecha entre carnes vacunas y aviares, lo cual podría incentivar una sustitución de consumo hacia opciones más económicas para los hogares que están ajustando sus gastos.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión