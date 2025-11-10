Durante octubre, el precio del corte de vacuno conocido como “asado” registró una suba del 8,2 % en el área del Gran Buenos Aires. En contraste, el pollo fresco mostró una baja del 0,9 % en el mismo periodo.

Ads

Puede interesarte





La suba del asado se atribuye a una combinación de menor oferta de hacienda para faena y un repunte del consumo en días festivos, lo que elevó los valores promedio por kilo. En cambio, el pollo fue uno de los pocos alimentos que experimentó una caída mensual, pese a que acumula una alta variación interanual.

Ads

Este comportamiento incrementa la brecha entre carnes vacunas y aviares, lo cual podría incentivar una sustitución de consumo hacia opciones más económicas para los hogares que están ajustando sus gastos.





Ads