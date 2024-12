Fue una noche distinta. En un lugar excepcional para cualquier evento, Mar del Plata cerró su año de veladas boxísticas con un festival en el Hotel Provincial donde los tres profesionales de la ciudad pudieron sumar triunfos por puntos en definiciones categóricas.

El cronograma tenía interesantes propuestas por distintos motivos. En primer término, el debut de Mauro González en el campo profesional, un medio pesado (la ciudad no tiene muchos) de más de 1.90 metros al que había que ver en acción.

“La Boa” se enfrentó con Federico Pérez, un púgil que mostró mucha maña para ensuciarle la pelea al marplatense, no dejarlo pelear en su distancia y además, asestar golpes cuando podía. Los primeros dos rounds, González estuvo atado, tenso y no pudo mostrar sus atributos. A partir de ahí, empezó a hacer su trabajo porque la intensidad física de su rival también se iba diezmando. Los cuatro rounds fueron muy trabados y no permitieron ver una pelea lucida.

Tendrá que seguir trabajando y seguramente a medida que tenga nuevos desafíos podrá mostrar mejor sus condiciones, pero se quedó con la victoria en las tarjetas por 39-36 para dos jurados y 39-37 para el restante. No pudo ocultar la emoción al conocer el fallo positivo.

Luego fue el momento del balcarceño Emanuel Pérez que tenía una pelea ante Walter Blanco que era muy exigente. Sin embargo, en base a la movilidad, la velocidad de piernas y de brazos, se volvió un blanco casi imposible para su rival. Aplicó combinaciones de buena forma, también recibió sobre todo en su ceja derecha, pero durante los cuatro rounds fue superior ante un boxeador que nunca bajó la intensidad y la búsqueda haciendo una pelea tensa. Las tarjetas fueron 39-37 en dos casos y una 40-36 para que el triunfo, tercero en tres presentaciones, quede en manos del pupilo de Rambla Box.

El plato fuerte era el combate a 10 rounds de Santiago “El Potro” Sánchez, distancia que recorría por primera vez en su carrera. Delante, el experimentado Javier Ulibarre. Desde el principio hasta el final, el dominio del combate parecía tenerlo siempre el marplatense, pero había pocos cruces. El cordobés tenía un buen estado físico que le permitía moverse todo el tiempo, mientras Sánchez lo perseguía y le achicaba el ring con sus movimientos de piernas para que se dieran los golpes certeros.

Cuando se prendieron en los cruces, llegó con más claridad Sánchez a punto tal que Ulibarre abrazaba para tratar de que no estuviera nunca en posición de desequilibrio. Los rounds fueron pasando y el noveno fue el más intenso donde parecía que Sánchez estaba decidido a quedarse con el combate, pero tampoco se preocupó demasiado en buscar el KO porque sabía que el triunfo, con el trabajo que había hecho, no estaba en riesgo.

Terminaron peleando los 10 asaltos y el fallo fue unánime: 100-90, 99-91 y 99-91 para sellar su sexto triunfo rentado. Podrá sacar conclusiones de su propio boxeo y de la manera de enfrentar a rivales de este estilo. El joven púgil de Mar del Plata, está invicto y creciendo; es un valor a tener en cuenta y que seguirá subiendo la vara como lo hizo en la noche de ayer.