En la madrugada de este miércoles, una camioneta perteneciente al entorno del músico Ezequiel Cwirkaluk, más conocido como El Polaco, fue parte de un accidente vial en la localidad bonaerense de Avellaneda. El siniestro ocurrió en la intersección de Avenida Yrigoyen y Constitución, cuando un Peugeot 208 chocó contra varios vehículos, incluyendo la camioneta del equipo del cantante.



Si bien no hubo heridos de gravedad, el conductor del Peugeot presentó algunos malestares y fue asistido por una ambulancia del SAME, aunque no fue derivado al hospital. Los vehículos quedaron con importantes daños materiales.



Tras las primeras versiones que circularon, El Polaco se comunicó con Visionshow y desmintió haber sido el responsable del accidente. “Ese auto chocó la camioneta de los músicos… o sea, se quedó dormido, chocó a tres y la última fue la chata”, explicó.



