El Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público (EMVIAL) avanzó esta semana con el plan de bacheo express mediante intervenciones rápidas en sectores de alta circulación, la reanudación de obras de repavimentación en calle Crocce y la finalización de trabajos de cordón cuneta en el barrio Zacagnini.

Según se informó, los equipos municipales trabajaron de manera simultánea en distintos frentes de reparación, con el objetivo de mejorar la transitabilidad y la seguridad vial en arterias centrales y zonas con tránsito constante.

Las tareas de bacheo se desarrollaron en San Luis, Independencia, Juan B. Justo y Primera Junta; en Yrigoyen desde Colón hasta Rodríguez Peña; en Catamarca desde San Lorenzo hasta Colón; en San Juan desde Rivadavia hasta Luro; y en puntos específicos como Rivadavia y las vías, e Italia y Libertad.

En paralelo, se reiniciaron las obras de repavimentación de la calle Crocce, en el tramo comprendido entre Fortunato de la Plaza y García Lorca. Se trata de un trabajo que había quedado inconcluso por una empresa constructora y que ahora es ejecutado con personal y maquinaria municipal para completar la intervención pendiente.

Por otro lado, finalizaron las obras de cordón cuneta en el barrio Zacagnini, donde se incorporaron ocho nuevas cuadras que mejoran el drenaje y la infraestructura vial. Tras concluir esos trabajos, las cuadrillas se trasladaron al barrio Colinas de Peralta Ramos, donde se inició una nueva cuadra en Guiraldes, entre Figueroa Alcorta y Bermejo.

Desde el Municipio indicaron que estas acciones forman parte de un esquema integral de mantenimiento vial que se amplía semana a semana, con el objetivo de brindar una respuesta sostenida a las necesidades de circulación en toda la ciudad.