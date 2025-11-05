El pintor victoriano amante de los gatos
En una época en la que los gatos eran vistos como simples cazadores de ratones, un artista inglés logró transformar su imagen en símbolo de ternura, elegancia y compañía. Su nombre era Louis Wain, y su obsesión por los felinos lo llevó a crear un universo visual tan encantador como inquietante.
Por Evelyn Marzoa
Nacido en Londres en 1860, Wain comenzó su carrera como ilustrador de animales y escenas rurales para revistas británicas. Sin embargo, su destino cambió cuando su esposa, Emily Richardson, cayó enferma. Para animarla, Wain empezó a dibujar a su gato Peter, con expresiones humanas y situaciones cotidianas: tomando el té, tocando el violín o bailando.
Aquel gesto íntimo se convirtió en el inicio de una revolución artística y cultural.
Durante las décadas siguientes, sus gatos antropomorfos llenaron revistas, postales, libros y calendarios. Su arte ayudó a popularizar a los gatos como mascotas en la Inglaterra victoriana, donde antes se los consideraba animales menores.
Con trazos llenos de humor y vitalidad, Wain mostró que los gatos podían ser tan expresivos y complejos como las personas.
Sin embargo, su vida personal se fue desmoronando. Las dificultades económicas y la enfermedad mental —probablemente esquizofrenia— marcaron sus últimos años. Internado en hospitales psiquiátricos, Wain continuó pintando gatos, aunque su estilo cambió drásticamente: sus últimas obras muestran figuras abstractas, colores eléctricos y ojos hipnóticos, casi como si los gatos se fundieran con su propia mente.
A pesar de su trágico destino, el legado de Louis Wain perdura. En 2021, la película The Electrical Life of Louis Wain, protagonizada por Benedict Cumberbatch y Claire Foy, volvió a poner su nombre en boca de todos.
Hoy, sus gatos siguen fascinando por igual a amantes del arte, psicólogos y curiosos del misterio.
Porque en cada mirada felina de Wain hay algo más que ternura: hay un alma intentando entender el mundo a través del arte.
