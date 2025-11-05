Por Evelyn Marzoa

Nacido en Londres en 1860, Wain comenzó su carrera como ilustrador de animales y escenas rurales para revistas británicas. Sin embargo, su destino cambió cuando su esposa, Emily Richardson, cayó enferma. Para animarla, Wain empezó a dibujar a su gato Peter, con expresiones humanas y situaciones cotidianas: tomando el té, tocando el violín o bailando.

Aquel gesto íntimo se convirtió en el inicio de una revolución artística y cultural.

Durante las décadas siguientes, sus gatos antropomorfos llenaron revistas, postales, libros y calendarios. Su arte ayudó a popularizar a los gatos como mascotas en la Inglaterra victoriana, donde antes se los consideraba animales menores.

Con trazos llenos de humor y vitalidad, Wain mostró que los gatos podían ser tan expresivos y complejos como las personas.

Sin embargo, su vida personal se fue desmoronando. Las dificultades económicas y la enfermedad mental —probablemente esquizofrenia— marcaron sus últimos años. Internado en hospitales psiquiátricos, Wain continuó pintando gatos, aunque su estilo cambió drásticamente: sus últimas obras muestran figuras abstractas, colores eléctricos y ojos hipnóticos, casi como si los gatos se fundieran con su propia mente.

A pesar de su trágico destino, el legado de Louis Wain perdura. En 2021, la película The Electrical Life of Louis Wain, protagonizada por Benedict Cumberbatch y Claire Foy, volvió a poner su nombre en boca de todos.

Hoy, sus gatos siguen fascinando por igual a amantes del arte, psicólogos y curiosos del misterio.

Porque en cada mirada felina de Wain hay algo más que ternura: hay un alma intentando entender el mundo a través del arte.