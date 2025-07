Luego del dictamen del Tribunal sobre la prisión domiciliaria de Cristina Kirchner, el peronismo terminó de definir cómo será la movilización pensada para este miércoles. Tras modificar la marcha pensada a Comodoro Py, se definió que sea a Plaza de Mayo.

Minutos antes de comenzar la reunión con los gobernadores en el PJ, el presidente del bloque de senadores de Unión por la Patria, José Mayans, anticipó que era posibilidad ir a la zona de Casa Rosada. Sin embargo, según fuentes del kirchnerismo, se decidió que la movilización que estaba pensada para mañana a las 10 se lleve a cabo en Plaza de Mayo.

“La Justicia actuó prudentemente. Obviamente, no estamos conformes con la decisión de la Corte, por muchas objeciones que tenemos”, expresó Mayans al conocerse el fallo que impide la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner. El legislador señaló que el espacio mantiene su rechazo a la proscripción política de la ex mandataria y remarcó: “Queremos una reconsideración del tema para que tenga participación política, que no haya proscripción en el país”.

Mayans también detalló que, si bien descartaron acudir a los tribunales federales, persiste la iniciativa de sumar voces y adhesiones en una manifestación amplia: “No va a ser a Comodoro Py como habíamos pensado, pero igual vamos a hacer un encuentro para poder expresar nuestra preocupación por lo que está pasando en el país, por el rechazo del fallo de la Corte y por la proscripción de Cristina”, indicó.

En tanto, añadió que el concepto de marcha se mantiene: “Vamos a seguir la movilización”, enfatizó el presidente del bloque de senadores del oficialismo.

Por su parte, el dirigente santafesino, Agustín Rossi, reiteró el concepto sobre la marcha y sostuvo: “Va a ser una movilización popular de aquellas. Nuestra gente está muy sensibilizada, tiene muestras de apoyo a Cristina como se han visto en estos días”.

En este marco, la CGT decidió acompañar la convocatoria, aunque sin concretar un paro general, sumándose a la marcha de respaldo a Cristina Fernández de Kirchner. Las diferencias en la modalidad de protesta fueron tema de discusión en las últimas horas, con alternativas que incluyeron solamente la movilización o, por otro lado, una jornada de paro y manifestaciones.

El trasfondo del descontento está ligado a la decisión de la Corte Suprema de Justicia, cuya resolución fuera rechazada abiertamente por distintos sectores del oficialismo y militancia peronista. Uno de los principales puntos de crítica es la prohibición para que la ex mandataria pueda competir en las próximas elecciones nacionales.

“Queremos una reconsideración del tema”, reiteró Mayans, vinculado al reclamo para que no exista proscripción política en el país. El dirigente advirtió que la coyuntura nacional motivó una masiva adhesión ciudadana: “Hubo un reclamo en todo el pueblo argentino y la marcha de mañana iba a ser masiva. Calculamos 300 mil personas”.

Respecto a la decisión judicial sobre la prisión domiciliaria de la ex presidenta, Mayans también condenó la implementación de la tobillera electrónica: “Es sumamente exagerado, por el hecho de una persona que siempre estuvo a derecho”, manifestó. “Ya ha pasado con otros líderes como es el caso de Perón, Lula y tantos otros que han sido tratados de proscribir con este tipo de acciones”, concluyó.

