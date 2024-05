En el marco de una jornada donde la CGT convocó a un paro total de actividad contra las medidas del Gobierno de Javier Milei, en Mar del Plata se observó un movimiento casi habitual en el sector comercial, con un 90% de los negocios abiertos según indicaron desde la Cámara Marplatense de Empresas Comerciales y de Servicios (CAMECO). Para el secretario regional del Sindicato de Empleados de Comercio, Guillermo Bianchi, esto es así porque “los comerciantes todavía creen que van a sobrevivir con este modelo”.

“El paro no es contra los comercios, es contra el modelo. Los comerciantes todavía creen que van a sobrevivir con este modelo. Y ya lo están entendiendo algunos, y lo van a entender en muy poco tiempo, el modelo se lleva puesto al pequeño comercio”, manifestó Bianchi en declaraciones a Primera Tarde por Radio Mitre Mar del Plata como una forma de réplica a los comerciantes que decidieron no adherirse al paro.

Para el sindicalista, el “objetivo” del modelo que plantea Milei es “achicar consumo, conspirar contra el consumo masivo que tiene como depositario al comerciante pequeño. Ver deprimir los ingresos de la clase trabajadora pasiva, los jubilados, los precarizados y los registrados”.

Y aseguró que una “virtud que vamos a tener en poco tiempo” es que se va a formar “una alianza estratégica entre el pequeño y mediano comerciante y las fuerzas del trabajo. Vamos entendiendo en etapas diferentes cómo nos va a afectar la crisis”.

Para Bianchi el plan de acción que lleva adelante la CGT desde que asumió Milei “hace que lentamente la clase trabajadora vaya comprendiendo que el modelo de una sociedad de mercado que plantean no tiene como destinatario final del ajuste la casta sino la clase trabajadora. Por eso más allá de un comercio cerrado o no, el desarrollo de la planificación política de la CGT está dando resultados”.

El referente de los mercantiles resaltó que a partir de la presión de la CGT se logró frenar el DNU y se modificaron varios artículos de la Ley Bases originaria. “Esperemos que el Senado la haga volver a Diputados y no tenga el alcance del privilegio para unos pocos en Argentina”, sentenció.

Bianchi además salió al cruce de los cuestionamientos que se le hace al sindicalismo por la falta de paros al anterior gobierno de Alberto Fernández. “No se le hizo un paro porque no hubo una ley de flexibilización laboral y de modernización, entre comillas, como esta precarización laboral con la que quieren avanzar. Se firmó la primera ley de teletrabajo, con un alcance muy importante en defensa de los derechos de la gente que hace trabajo remoto. También se pudo avanzar con la registración de los trabajadores de plataformas”, argumentó.

En contrapartida, para el sindicalista, en el Gobierno de Milei “la sociedad de trabajo que aspiramos colisiona con la sociedad de mercado que él plantea, entonces no es un problema de que no nos ponemos de acuerdo en el artículo de la ley, no nos ponemos de acuerdo en el modelo de mundo que él propone, que es un mundo donde la justicia social, los derechos sociales y la Constitución Nacional en el Artículo 14 son la cosa más inmunda que hay que desterrar, según sus palabras”.

“Hay dos modelos de sociedad que están siendo irreconciliables. No hay voluntad política en los puntos de acuerdo. No hay intención de buscar mesa de diálogo, ellos buscan la confrontación”, concluyó Bianchi.