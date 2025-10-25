Este domingo, la ciudadanía argentina elegirá 127 diputados nacionales en una jornada electoral clave para la renovación parlamentaria. El proceso tendrá lugar en todo el país y pondrá en juego casi el 50% de las bancas que actualmente ocupa Unión por la Patria, mientras que la alianza entre La Libertad Avanza y el PRO arriesga cerca del 30% de sus escaños.

La provincia de Buenos Aires será el principal escenario de disputa, con 35 bancas en juego. De ellas, 15 pertenecen a Unión por la Patria, 7 al PRO, 3 a Encuentro Federal, 3 a la Coalición Cívica, 2 a La Libertad Avanza, 2 a la izquierda, 2 a Democracia para Siempre, 1 a la UCR.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se renovarán 13 escaños: 3 del PRO, 3 de Unión por la Patria, 2 de La Libertad Avanza, 1 de la UCR, 1 de Democracia para Siempre, 1 de la Coalición Cívica, 1 de la izquierda y 1 de Republicanos Unidos.

Santa Fe elegirá 9 diputados: 4 del PRO, 2 de Unión por la Patria, 1 de Unidos, 1 de Encuentro Federal y 1 de Defendamos Santa Fe. Córdoba también renovará 9 bancas: 3 de la UCR, 2 del PRO, 3 de Encuentro Federal y 1 de Unión por la Patria.

En Mendoza se pondrán en juego 5 escaños: 2 de la UCR, 2 de Unión por la Patria y 1 de La Libertad Avanza. Entre Ríos renovará 5 bancas: 2 de Unión por la Patria, 1 del PRO, 1 de la UCR y 1 de Democracia para Siempre.

Corrientes elegirá 3 diputados: 1 de la UCR, 1 de Democracia para Siempre y 1 de Unión por la Patria. Misiones también renovará 3: 1 de La Libertad Avanza, 1 de la UCR y 1 de Innovación Federal.

En Chaco se votarán 4 bancas: 2 de Unión por la Patria, 1 del PRO y 1 de Democracia para Siempre. Formosa renovará 2 escaños: 1 de Unión por la Patria y 1 de Democracia para Siempre. Santiago del Estero pondrá en juego 3 bancas, todas de Unión por la Patria.

Catamarca renovará 3 diputados: 2 de Unión por la Patria y 1 de la UCR. La Rioja elegirá 2, ambos de Unión por la Patria. San Juan pondrá en juego 3: 2 de Unión por la Patria y 1 de Producción y Trabajo.

San Luis renovará 3 bancas: 1 de Unión por la Patria, 1 del PRO y 1 de La Libertad Avanza. La Pampa también elegirá 3: 1 de Unión por la Patria, 1 del PRO y 1 de Democracia para Siempre.

En el norte del país, Tucumán renovará 4 escaños: 2 de Independencia (bloque que responde a Osvaldo Jaldo), 1 de la UCR y 1 de Creo. Salta elegirá 3 diputados: 1 de Unión por la Patria, 1 de Innovación y 1 de La Libertad Avanza. Jujuy pondrá en juego 3 bancas: 1 de Unión por la Patria, 1 de la UCR y 1 de la izquierda.

En la región patagónica, Neuquén renovará 3 diputados: 1 del Movimiento Popular Neuquino, 1 de Unión por la Patria y 1 de la UCR. Río Negro elegirá 2: 1 de Innovación Federal y 1 del PRO. Santa Cruz pondrá en juego 3 bancas: 1 de Por Santa Cruz, 1 de la UCR y 1 de Unión por la Patria. Chubut renovará 2: 1 del PRO y 1 de Unión por la Patria.

Finalmente, Tierra del Fuego elegirá 2 diputados: 1 de Unión por la Patria y 1 del monobloque aliado del Gobierno, Somos Fueguinos.

Fuente: con información de Noticias Argentinas