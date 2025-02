El padre de Paloma Gallardo, la joven de 16 años que fue asesinada en Florencio Varela junto a su amigo, Josué Salvatierra, habló esta tarde ante los medios y además de adelantar que convocará a una conferencia de prensa, aseguró que vio “ciertas marcas” en el cuerpo de su hija, las cuales cree que fueron producto de una violación.

“Yo pensé que podía ser un posible secuestro el jueves. En el caso de un rapto, hay que investigar de inmediato y no pasó. Demoraron mucho en buscar a mi hija”, aseguró.

A su vez, sobre el día en que desaparecieron, explicó: “Paloma y Josué tenían que volver a casa pasadas las 20:30. Cuando no volvieron al principio no me preocupé mucho, porque pensé que por ahí se habían quedado con alguien, pero sí a eso de las 21:30”.

Ante la consulta sobre la relación que tenían los jóvenes, sostuvo: “Ellos eran novios hacía dos meses. Cómo voy a impedir el florecimiento del amor a esa edad. Nosotros pasamos por la juventud, que tenemos esa chispa de amor, y hay que ayudarlos a los pibes para que no comentan errores. Nunca me opuse a la relación”.

Además, remarcó que no sabe por qué los jóvenes habían ido hasta la zona donde los encontraron muertos, pero que es un “tema de la intimidad” de ellos.

Por otro lado, también se refirió a sus sospechas. “Yo tuve que reconocer el cuerpo, se los exigí, y no les puedo dar un panorama de lo que yo vi. No pude ver lo que tenía en la cabeza, pero vi otra cosa. Vi una posible violación. Le vi ciertas marcas y le pedí al forense que investigue eso. Le vi marcas en la parte de arriba y en la de abajo, y me interesa que se investigue. Tenía puesta la misma ropa con la que salió. Hay que exigirle al fiscal que aclare porque hasta ahora no se trabajó en eso”, manifestó el padre de la víctima.

Y a su vez, pidió que el expediente se preserve y que no se difundan datos sobre la investigación en curso, y anunció que en las próximas horas va a convocar a una conferencia de prensa.

