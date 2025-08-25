La pileta principal de Independencia 3030 se lleno de deportistas el pasado sábado 23 de agosto que, junto a un gran marco de público, compitieron en el clásico certamen organizado por el “Dragón” junto con la Federación de Natación de la Provincia de Buenos Aires (FENBAS). En la previa, la Subcomisión de Natación junto a los entrenadores del club reconocieron a Catalina Acacio y Clara Campo De Paoli por sus recientes participaciones con la selección argentina en los Juegos Panamericanos Juniors y Sectionals Southern Zone, respectivamente.

Ads

Desde temprano, la sede social de Kimberley comenzó a recibir a las distintas delegaciones que fueron parte de los más de 200 nadadores y nadadoras que participaron de la edición 2025 de una de las competencias más esperadas del calendario. Es que, desde el ablande que inició a las 15 se veía la concentración de cada atleta presente.

Cerca de las 16, y mientras el Colegio de Árbitros de Deportes Acuáticos de la República Argentina (CADDARA) ajustaba los últimos detalles en cada andarivel, la Subcomisión de Natación, con Claudia Timberio a la cabeza, se tomó unos instantes para que por altavoz se nombrara a Acacio y Campo De Paoli. Ambas fueron recibidas por un aplauso general de todos los que se encontraban en el natatorio y, además, recibieron los presentes por parte de sus entrenadores.

Ads

Acto seguido, inició la competencia en cada una de las especialidades. Cerca de las 21:30, se largó la última carrera que terminó de definir los podios por equipo. En Federados, el campeón fue el dueño de casa, seguido por Atlantis y Racing de Balcarce. En tanto, Once Unidos se quedó con el título en Promocionales en una batalla punto a punto con Kimberley que quedó segundo mientras que Rosso completó el podio.

Ads