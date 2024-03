Un 11 de marzo de 1921 nacía en la ciudad de Mar del Plata, Astor Piazzolla, el multifacético y mundialmente reconocido bandoneonista, director, compositor, arreglador y uno de los músicos argentinos más importantes de todos los tiempos.

“Nací en Mar del Plata, me crié en Nueva York, encontré mi camino en París, pero cada vez que subo a un escenario la gente sabe que voy a tocar música de Buenos Aires”, contaba Astor Piazzolla.

Hijo de Vicente “Nonino” Piazzolla y Asunta Manetti , recibió el nombre de Astor -que, premonitoriamente, en latín significa “astro”-. En 1925 su familia se radicó en Nueva York y allí vivió hasta sus quince años. Su padre le regaló su primer bandoneón y comenzó a estudiar con Andrés D’Aquila.

En diciembre de 1933, Carlos Gardel viajó a Nueva York para firmar un contrato para cuatro películas. El padre de Astor talló en madera la figura de un gaucho y le encomendó al niño la misión de llevársela de regalo. Astor logró ingresar al hotel donde se hospedaba Gardel y entregarle el regalo. A partir de allí se convirtió en guía para que Gardel conociera la ciudad y comenzaron una gran amistad.

Gardel le propuso a Astor interpretar a un canillita en la película El día que me quieras (1935). Terminada la filmación los argentinos organizaron una fiesta y Gardel le pidió a Piazzolla que lo acompañara en la interpretación de “Arrabal amargo”. Fue su primera presentación en vivo y marcaría su destino.

En 1936 regresó al país e integró varias orquestas, entre ellas, la de Aníbal Troilo. De esta manera, fue creciendo su veta compositiva y obras como “Para lucirse”, “Contratiempo” y “Triunfal” pasaron a integrar el repertorio de grandes orquestas. En 1953, su obra “Buenos Aires” (tres movimientos sinfónicos) ganó el primer premio en el concurso Fabien Sevitzky y generó un intenso debate entre el público por la incorporación del bandoneón a la formación orquestal.

Becado por el Conservatorio de París, en 1954 se radicó en Francia para estudiar música. Allí la compositora y pedagoga Nadia Boulanger, lo persuade de no dejar el bandoneón y el tango. Astor grabó dieciséis temas acompañado por la Orquesta de la Ópera de París. Así nació, entre otros, el tango “Nonino” (antecedente de “Adiós Nonino”) y otras piezas como “Marrón y azul” y “Chau París”.



Los géneros que influenciaron su música

En las obras de Piazzolla se fusionan el tango, el jazz y la música clásica contemporánea, con influencias de Bach, Béla Bartók e Igor Stravinsky así como de los ambientes en los que se movió. Le gustaba mucho el jazz y sabía mucho del género. Su música marca una síntesis del tango y lo contemporáneo.

La operita “María de Buenos Aires” (1968) fue fruto de su sociedad creativa con Horacio Ferrer, con quien compuso, entre muchos temas, “Balada para mi muerte”, “La bicicleta blanca” y “Chiquilín de Bachín”. La pieza más popular del binomio fue “Balada para un loco”, con la voz de Amelita Baltar. Desde Italia daría a conocer obras como “Libertango”.



La historia de "Adiós Nonino"

“En ese momento no sé qué me pasó, pero me sentí rodeado de ángeles y lloré. Creo que es el tema más lindo que escribí en mi vida”, contaba Piazzolla.