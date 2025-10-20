Por Marcelo Gobello

Jimmy Page llegaba a ese punto como último sobreviviente de los Yardbirds, una banda que había sido cuna de guitarristas visionarios —Eric Clapton, Jeff Beck y el propio Page—. Obligado por contrato a cumplir algunas fechas pendientes, formó un grupo transitorio que bautizó The New Yardbirds. Pero en cuanto comenzó a ensayar con Robert Plant, John Paul Jones y John Bonham, comprendió que había algo más grande en juego. La química entre los cuatro fue inmediata, casi eléctrica.

En pocas semanas ya estaban listos para entrar al estudio y registrar su sonido. Las grabaciones se realizaron en apenas 36 horas repartidas en nueve días, bajo la supervisión directa de Page, quien no solo se desempeñó como guitarrista sino también como productor y arquitecto sonoro. Lo notable es que él mismo costeó los gastos de su bolsillo, decidido a mantener el control artístico total sobre el proyecto. Aquella apuesta, de poco más de 1.750 libras, resultaría una de las inversiones más rentables e influyentes de la historia de la música.

El resultado fue “Led Zeppelin” (popularmente conocido como “Led Zeppelin I”), editado finalmente en enero de 1969: un álbum que mezcló el blues más crudo con una energía inédita, casi mística, donde el rugido de Bonham, el bajo preciso de Jones, la voz desgarrada de Plant y las múltiples guitarras de Page creaban un sonido nuevo, inconfundible y absolutamente moderno. Piezas como Good Times Bad Times, Dazed and Confused, Communication Breakdown o Babe I’m Gonna Leave You trazaron el mapa del hard rock y abrieron el camino al heavy metal, aunque la esencia del blues siguió latiendo en su corazón.

Grabado con técnicas innovadoras —como el uso de micrófonos a distancia para capturar la reverberación natural del ambiente—, el álbum debut de Led Zeppelin no solo fue una declaración de principios: fue el acta de nacimiento de un nuevo lenguaje musical. Su influencia atraviesa generaciones y géneros, desde el rock alternativo hasta el metal contemporáneo.

Millones de discos vendidos y casi seis décadas después, sigue sonando con la misma potencia que el primer día.

Lo que empezó el 20 de octubre de 1968 no fue simplemente una sesión de grabación, sino el comienzo de una revolución sonora. Nacía un grupo que marcaría el devenir del rock para las próximas décadas.

De hecho un año después (el 27 de diciembre de 1969) su segundo disco, titulado Led Zeppelin II, destronaría al Abbey Road de The Beatles del primer puesto de los charts de Billboard, convirtiéndose en ser el primer disco de la banda en alcanzar el número 1 en Estados Unidos.