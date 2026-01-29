El Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC) presentó la agenda de actividades de febrero del Museo de Ciencias Naturales Lorenzo Scaglia (Libertad 3099), que incluye propuestas educativas, salidas al aire libre y una jornada especial de observación astronómica.

El espacio permanece abierto de lunes a viernes de 09:00 a 15:00 y los sábados y domingos de 16:00 a 21:00, con último ingreso media hora antes del cierre. Los miércoles el acceso es gratuito, aunque no se habilita la entrada al acuario por tareas de mantenimiento. Además, los martes 10 y 17 el museo funcionará de 16:00 a 21:00 y el lunes 16 permanecerá cerrado.

Entre otras cosas, se reprogramó para el próximo lunes 2 una visita paleontológica a la zona de San Eduardo del Mar que se iba a realizar mañana. Será a las 13:00 en el mismo lugar, Playa de la Virgen: la actividad es libre, gratuita y no requiere inscripción previa, e incluye una charla introductoria y una recorrida práctica por la playa junto a especialistas.

En cuanto a las restantes visitas educativas gratuitas, el 13 de febrero a las 10:00 se realizará una salida entomológica en la Laguna de los Padres, mientras que el 19 de febrero a las 14:00 tendrá lugar una salida paleontológica en El Marquesado.

Entre las actividades especiales se destaca El Scaglia bajo las estrellas: observación astronómica, que se llevará a cabo este domingo 1 a las 20:30. La propuesta consiste en observar el cielo desde el museo junto al astrónomo Leo Málaga, utilizando telescopios de alta calidad.

Asimismo, el 7 de febrero a las 17:00 se presentará el libro Pequeñas Prehistorias - Mar del Plata 10 mil años atrás, de Mónica López, con ilustraciones de Seba Acampante. La actividad será gratuita y propone un recorrido por la historia local combinando ciencia y literatura.

Las actividades incluidas con la entrada al museo comprenden visitas guiadas de lunes a viernes a las 09:30 y a las 11:30. Además, en el marco del ciclo Verano Verde en el Scaglia, junto a la Fundación de Investigaciones Biológicas Aplicadas (FIBA), el 5 de febrero a las 11:00 se realizará la actividad ¿Sabés qué son las biofábricas?, una propuesta lúdica y educativa para toda la familia.

El 12 de febrero a las 11:00 se desarrollará el Laboratorio de colores, donde se elaborarán pinturas con pigmentos extraídos de distintos elementos de la naturaleza, como remolacha, repollo, zanahoria, flores y algas, utilizando materiales de laboratorio y acuarelas naturales.

En cuanto a las muestras permanentes, se exhibirán las 15 obras seleccionadas del Concurso de Fotografía Mar del Plata Viva, elegido entre más de 200 participantes locales, con el objetivo de fomentar la conciencia ambiental, la valoración de la biodiversidad y la promoción de la sustentabilidad mediante el arte fotográfico. Además, continúa la propuesta El eco del Llallawavis: una experiencia inmersiva en la prehistoria, que cuenta con función con audiodescripción.