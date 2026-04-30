Durante mayo, el Museo MAR (López de Gómara y la costa) organizará un ciclo de cine internacional dedicado a la obra del director Lars von Trier, con funciones gratuitas cada domingo a las 17:00. El acceso se otorgará por estricto orden de llegada hasta completar la capacidad de la sala.

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Esta propuesta busca profundizar en el universo de uno de los realizadores más provocadores del cine contemporáneo, explorando la tensión entre la fragilidad humana y las imposiciones morales a través de cinco títulos emblemáticos de su carrera.

La programación iniciará este domingo 3 con la proyección de Medea, una adaptación televisiva de la tragedia de Eurípides basada en un guion inconcluso de Carl Theodor Dreyer. La trama sigue la venganza de Medea tras ser abandonada por Jasón, quien decide casarse con la hija del rey Creonte. Esta versión restaurada permite vislumbrar las claves estéticas que marcaron la producción posterior del cineasta danés.

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El ciclo continuará el domingo 10 con Contra viento y marea, drama ambientado en una rígida comunidad puritana de Escocia donde la joven Bess debe enfrentar las consecuencias de un trágico accidente que sufre su esposo Jan. Posteriormente, el domingo 17 se exhibirá la aclamada Los idiotas, obra que retrata a un grupo de jóvenes que desafían las convenciones sociales explorando los valores de la idiotez en una casa de campo.

El domingo 24 será el turno de Bailarina en la oscuridad, protagonizada por Selma, una inmigrante checa que trabaja incansablemente para costear una cirugía que evite la ceguera de su hijo, refugiándose en su pasión por los musicales de Hollywood. Finalmente, el programa concluirá el domingo 31 con la exhibición de Dogville, cerrando así este recorrido por los universos incómodos y desafiantes propuestos por el autor.

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