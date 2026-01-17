El CONICET Mar del Plata inauguró hoy la muestra Vidas Submarinas, ciencia, arte y soberanía en el Museo MAR (López y Gómara y la costa), en un trabajo articulado con el Ministerio de Comunicación Pública, el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, AUBASA y la Subsecretaría de Políticas Culturales del Instituto Cultural de la Provincia. Podrá visitarse, hasta el 15 de febrero, de martes a domingo de 15:00 a 21:00.

Vidas submarinas surge a partir de la histórica campaña submarina realizada por especialistas del CONICET durante julio y agosto de 2025, en el marco de la expedición Oasis Submarinos del Cañón Mar del Plata: Talud Continental IV.

La propuesta se organiza en torno a tres ejes principales: el conocimiento científico, la experiencia sensorial y una programación de talleres y juegos. La muestra invita a las familias a conocer la expedición realizada a bordo del buque Falkor, los descubrimientos obtenidos y el trabajo de los científicos argentinos.

La exhibición contará con una muestra diaria y dos eventos especiales. De martes a domingo, el público podrá recorrer un sector de infografía gráfica y audiovisual, una fotogalería, una cabina inmersiva y una instalación escenográfica. Además, se ofrecerán tres talleres diarios: arena kinética para niños de 2 a 7 años, un taller de arte y tecnología y un taller de robótica.

El próximo martes 27 y el 10 de febrero, a las 19:00, se desarrollarán actividades especiales orientadas a reflexionar sobre soberanía y a explorar vocaciones científicas, con la participación de investigadoras y especialistas que formaron parte de la expedición submarina.

