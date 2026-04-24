Quedará inaugurada este sábado 25 la muestra La construcción de la pintura del artista Fernando Maza en el Museo MAR (López de Gómara y la costa), organizada por el Museo Nacional de Bellas Artes, con entrada gratuita y el apoyo de Saint Felicien.

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La exhibición recorre la trayectoria del artista visual argentino a través de más de 50 pinturas y acuarelas, con curaduría de Pablo De Monte, y propone un acercamiento a su universo creativo.

El director del Museo MAR, Ezequiel Pérez Sáenz, destacó que “la muestra cuenta con más de 50 pinturas que recorren parte de su trayectoria: una oportunidad para adentrarse en el universo de un artista cosmopolita y profundo, cuyo arte nos interpela con la misma intensidad con la que fue concebido”.

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Por su parte, el director del Museo Nacional de Bellas Artes, Andrés Duprat, consideró: “En la tradición de la pintura metafísica, el artista crea atmósferas que percibimos con extrañeza. El repertorio acotado de signos al que apela configura de modo surreal el espacio de la representación y propone una relación inusual entre figura y fondo. Maza nos invita a poner en abismo nuestra mirada, pues logra hacer del cuadro una ventana a su original universo creativo”.

En tanto, el curador Pablo De Monte explicó que “las pinturas de Maza nos invitan a recorrer un universo donde las cosas (objetos, signos y fragmentos) se presentan como protagonistas de un paisaje que no busca representar la naturaleza, sino construirla”.

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“En estos paisajes, la línea de horizonte no solo divide cielo y tierra: organiza, ordena, y propone una forma de mirar. Maza dispone objetos que oscilan entre lo reconocible y lo enigmático: escaleras que no conducen a ningún lugar, arcos que sugieren pasajes, signos lingüísticos que prometen un mensaje que nunca se define. Letras, números y el signo & (ampersand) se convierten en personajes que habitan y dialogan en un espacio donde el tiempo parece cristalizarse”, agregó.

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Fernando Maza nació en Buenos Aires en 1936 y falleció en Francia en 2017. Inició su formación entre 1949 y 1953 en el taller de Raúl Podestá y comenzó a exponer en 1957 en salones de Buenos Aires, Rosario y Santa Fe. En 1959 participó del Movimiento Informalista junto a artistas como Alberto Greco y Kenneth Kemble. En 1960 se radicó en Nueva York hasta 1973, luego se trasladó a Londres y finalmente se estableció en París en 1977, donde desarrolló gran parte de su carrera, obteniendo premios y becas internacionales.

La muestra fue presentada previamente en el Museo Nacional de Bellas Artes entre octubre de 2025 y febrero de este año, y su llegada al Museo MAR marca el inicio de una itinerancia federal que continuará en espacios de Córdoba y Mendoza.