El Museo MAR inaugurará una retrospectiva de Fernando Maza con más de 50 obras
La exposición, con curaduría de Pablo De Monte, forma parte de una itinerancia federal tras su paso por el Museo Nacional de Bellas Artes entre 2025 y 2026.
Quedará inaugurada este sábado 25 la muestra La construcción de la pintura del artista Fernando Maza en el Museo MAR (López de Gómara y la costa), organizada por el Museo Nacional de Bellas Artes, con entrada gratuita y el apoyo de Saint Felicien.
La exhibición recorre la trayectoria del artista visual argentino a través de más de 50 pinturas y acuarelas, con curaduría de Pablo De Monte, y propone un acercamiento a su universo creativo.
El director del Museo MAR, Ezequiel Pérez Sáenz, destacó que “la muestra cuenta con más de 50 pinturas que recorren parte de su trayectoria: una oportunidad para adentrarse en el universo de un artista cosmopolita y profundo, cuyo arte nos interpela con la misma intensidad con la que fue concebido”.
Por su parte, el director del Museo Nacional de Bellas Artes, Andrés Duprat, consideró: “En la tradición de la pintura metafísica, el artista crea atmósferas que percibimos con extrañeza. El repertorio acotado de signos al que apela configura de modo surreal el espacio de la representación y propone una relación inusual entre figura y fondo. Maza nos invita a poner en abismo nuestra mirada, pues logra hacer del cuadro una ventana a su original universo creativo”.
En tanto, el curador Pablo De Monte explicó que “las pinturas de Maza nos invitan a recorrer un universo donde las cosas (objetos, signos y fragmentos) se presentan como protagonistas de un paisaje que no busca representar la naturaleza, sino construirla”.
“En estos paisajes, la línea de horizonte no solo divide cielo y tierra: organiza, ordena, y propone una forma de mirar. Maza dispone objetos que oscilan entre lo reconocible y lo enigmático: escaleras que no conducen a ningún lugar, arcos que sugieren pasajes, signos lingüísticos que prometen un mensaje que nunca se define. Letras, números y el signo & (ampersand) se convierten en personajes que habitan y dialogan en un espacio donde el tiempo parece cristalizarse”, agregó.
Fernando Maza nació en Buenos Aires en 1936 y falleció en Francia en 2017. Inició su formación entre 1949 y 1953 en el taller de Raúl Podestá y comenzó a exponer en 1957 en salones de Buenos Aires, Rosario y Santa Fe. En 1959 participó del Movimiento Informalista junto a artistas como Alberto Greco y Kenneth Kemble. En 1960 se radicó en Nueva York hasta 1973, luego se trasladó a Londres y finalmente se estableció en París en 1977, donde desarrolló gran parte de su carrera, obteniendo premios y becas internacionales.
La muestra fue presentada previamente en el Museo Nacional de Bellas Artes entre octubre de 2025 y febrero de este año, y su llegada al Museo MAR marca el inicio de una itinerancia federal que continuará en espacios de Córdoba y Mendoza.
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