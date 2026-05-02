El Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC) informó la programación de actividades para mayo en el Museo de Ciencias Naturales Lorenzo Scaglia, ubicado frente a Plaza España, con propuestas para toda la familia, horarios actualizados y beneficios en el acceso.

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El Museo tiene como misión la conservación del patrimonio natural, la investigación científica y la divulgación de conocimientos mediante exhibiciones interactivas. Durante el recorrido, los visitantes pueden conocer la historia geológica de la región, observar restos fósiles de megafauna prehistórica y descubrir réplicas de esqueletos de dinosaurios patagónicos.

La muestra permanente incluye además secciones dedicadas a rocas y minerales, artrópodos, aves, mamíferos y un acuario con invertebrados y peces de distintos ambientes del sudeste bonaerense. El espacio cuenta con ingreso accesible, circulación adaptada, baños accesibles y aro magnético para personas con hipoacusia.

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En cuanto a los horarios, el Museo abre los lunes, miércoles, jueves y viernes de 10:00 a 16:00 (último ingreso a las 15:30), y los sábados y domingos de 15:00 a 20:00 (último ingreso a las 19:30), permaneciendo cerrado los martes. El 25 de mayo no habrá atención al público.

Entre las actividades especiales, hoy a las 16:00 se presentará el dúo Las Magdalenas con un espectáculo musical para toda la familia. Por otra parte, el lunes 18, en el marco del Día Internacional de los Museos, la entrada será libre y gratuita.

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