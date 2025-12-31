El Museo Municipal de Arte Juan Carlos Castagnino (Colón 1189) presentó su cronograma semanal de visitas guiadas para enero y febrero, con propuestas destinadas al público general y a los chicos. Las actividades abordan distintos aspectos de la Villa Ortiz Basualdo y de la vida y obra de Juan Carlos Castagnino, mediante recorridos accesibles, dinámicos y participativos.

Ads

Las visitas estarán a cargo del equipo del Museo, integrado por Guadalupe Ripoll, Pablo Fernández de Landa y Sofía Bonecco. De lunes a sábado, las recorridas no requieren inscripción previa y no tienen costo adicional, ya que se accede únicamente con la entrada general.

La visita al Área de Servicio, que se realiza los domingos, sí requiere inscripción previa a través del correo [email protected]. Además, el personal del Museo permanece disponible para consultas y orientación general durante el horario de apertura.

Ads

Puede interesarte

La visita tradicional, los lunes y sábados a las 19:00, propone un recorrido general por la Villa Ortiz Basualdo, su arquitectura, estilos decorativos, mobiliario original, historia familiar y características del museo. La actividad es dictada por la profesora Guadalupe Ripoll y tiene una duración aproximada de 45 minutos.

La propuesta Historia y Obra de Juan Carlos Castagnino, los martes a las 19:00, se centra en la trayectoria del artista, sus técnicas, su versatilidad en el uso de materiales y los lenguajes presentes en su producción. Está a cargo del Servicio Educativo y dura alrededor de 45 minutos.

Ads

La visita educativa para los chicos, los miércoles y viernes a las 19;00, está especialmente diseñada para niños. Recorre aspectos de la casa, el artista y el museo mediante un enfoque lúdico, con historia, anécdotas y curiosidades. La actividad dura aproximadamente una hora.

Puede interesarte

La visita guiada al exterior de la casa, los jueves a las 19:00, recorre el parque y el entorno de la Villa Ortiz Basualdo, abordando su implantación, arquitectura, paisajismo, usos originales y relación con el paisaje. Es dictada por la profesora Guadalupe Ripoll y tiene una duración estimada de 40 minutos.

Finalmente, la visita guiada al Área de Servicio, los domingos a las 18:00, permite acceder a espacios habitualmente no abiertos al público, como el office de mozos, el ático, la casa de caseros, la escalera auxiliar y otras dependencias. El recorrido es por escalera y se recomienda asistir con calzado cómodo. La actividad está a cargo de la profesora Guadalupe Ripoll, acompañada por el Servicio Educativo, y dura aproximadamente una hora.