La Secretaría de Desarrollo Local, Inversiones e Integración Público Privada de la Municipalidad continúa brindando talleres gratuitos de empleabilidad para estudiantes del último año del Nivel Secundario en escuelas y otras instituciones educativas de la ciudad, con el objetivo de facilitar su inserción laboral, durante 2026 en Mar del Plata.

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Por sexto año consecutivo, estas capacitaciones buscan acompañar a los jóvenes en su primer acercamiento al mundo del trabajo mediante herramientas prácticas y contenidos específicos.

Durante los encuentros se abordan la elaboración de currículums, estrategias para entrevistas laborales, habilidades blandas como el trabajo en equipo y la resolución de problemas, así como la orientación para detectar oportunidades laborales acordes a los intereses y capacidades de los estudiantes.

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El objetivo central es mejorar las condiciones de empleabilidad de los jóvenes de General Pueyrredon, fortaleciendo sus capacidades a partir de herramientas concretas alineadas con las demandas actuales del mercado laboral local. En este sentido, el Municipio apunta a que las empresas que se radican en la ciudad encuentren en los jóvenes marplatenses el talento necesario para crecer y generar empleo de calidad.

Durante 2025 más de 2550 alumnos del último año del Nivel Secundario participaron de los Talleres de Empleabilidad. Las instituciones interesadas en recibir los talleres pueden solicitarlos enviando un correo electrónico a [email protected].

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