El Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC) informó la programación de diciembre que se desarrollará en el Teatro Colón (Yrigoyen 1665), en una agenda que incluye ópera y musicales hasta rock sinfónico, tango, folklore y danza flamenca, entre otras opciones.

Todo comenzará este lunes a las 21:00 con Operlírica, momentos de óperas y musicales, mientras que el martes a las 20:30 se celebrarán los diez años de los Premios Sol Ro Mi. Por su parte el miércoles a las 21:00, el coro BlackVoice y el Quinteto Oro Negro presentarán el espectáculo Voces de libertad.

Para el próximo fin de semana, el viernes 5 a las 21:00 se anuncia la Gala de Ballet, que exhibirá coreografías clásicas, contemporáneas y neoclásicas. Mientras que el sábado 6 a las 21:00 se presentará la Orquesta Sinfónica Municipal, dirigida por Guillermo Becerra, y el domingo 7 a la misma hora el humorista Beto Mena y el cantante Ariel Juárez se presentan con su show Qué par de pájaros los dos.

En la continuidad, el lunes 8 a las 21:00 la banda Time Machine ofrecerá un show de clásicos del rock de los 80’s y 90’s junto al Coro Vocakooza, y el jueves 11 a las 21:00 Ecos del Tiempo Trío realizará el homenaje a bandas como The Beatles, Queen y Coldplay. Finalmente el viernes 12 a las 20:00 se realizará el acto de fin de año Integra Sports con entrada libre y gratuita.

Más propuestas se podrán disfrutar el sábado 13 a las 21:00 con la Orquesta Municipal de Tango, bajo la dirección de Julio Davila, y el domingo 14 a las 21:00 con la Compañía Tango Furia, reconocida con el Estrella de Mar 2024, que subirá al escenario con su show musical.

El máximo escenario de la ciudad ofrecerá también Sueño Stéreo, el tributo a Soda Stéreo el martes 16, mientras que el miércoles 17 será el turno de Voces del Musical, un Musical de Musicales y el jueves 18 se presentará Patria Soy, todos a las 21:00. Finalmente, el viernes 19 a las 20:00 se suma al ciclo municipal la Banda Sinfónica Municipal, dirigida por José María Ulla.

Para el sábado 20 a las 21:00 se ofrecerá otra función de la Orquesta Sinfónica Municipal y el domingo 21 a la misma hora se vivirá una Noche Flamenca a cargo del Ballet Mora Triana. Y en el inicio de una nueva semana, el lunes 22 a las 21:00 se presentará Ecos de la Tierra Lejana, mientras que el martes 23 a las 21:00 se presentará el espectáculo Música de cámara violín y piano a 4 manos.

Finalmente, el sábado 27 a las 20:00 se presentará Nativo a cargo del Ballet Martín Güemes, y el cierre del mes será el domingo 28 a las 20:00 con la tercera edición de Bruma Fest, un festival para artistas emergentes.