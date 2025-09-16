Las escuelas municipales de formación profesional y los institutos de nivel superior de la Municipalidad de General Pueyrredon participaron con su oferta de carreras y cursos en la muestra educativa de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP).

La actividad, que se llevó a cabo durante dos días en el Paseo Cultural Terminal Sur, permitió a estudiantes de toda la ciudad y la zona conocer las múltiples opciones gratuitas de formación que ofrece el Municipio en diversas áreas como informática y tecnología, gastronomía, servicios y turismo, oficios técnicos como carpintero, gasista o electricista, diseño y moda, entre otras.

Esta oferta educativa tiene cursos cuatrimestrales y anuales, en diferentes turnos, siempre para mayores de 16 años con estudios primarios finalizados. Para consultar de forma detallada, se debe visitar el sitio web oficial de la Municipalidad de General Pueyrredon en www.mardelplata.gob.ar/Contenido/escuelas-de-formación-profesional.

Por su parte, en el Nivel Superior municipal se pueden encontrar tecnicaturas en Alimentos, Análisis, Desarrollo y Programación de Aplicaciones, Análisis de Sistemas, Enfermería e Instrumentación Quirúrgica, a cargo del Instituto Superior de Estudios Técnicos (ISET), el Profesorado en Educación Primaria que ofrece el Instituto Superior de Formación Docente “Almafuerte”, y las tecnicaturas y profesorados en teatro y en danza que ofrecen la Escuela Municipal de Arte Dramático “Angelina Pagano” y la Escuela Municipal de Danzas “Norma Fontenla”, respectivamente.

