El Municipio participó con su oferta de carreras y cursos en la Muestra Educativa de la UNMdP
La actividad tuvo lugar en el Paseo Cultural Terminal Sur, donde se exhibieron las carreras y cursos gratuitos en todos sus niveles e instituciones.
La actividad tuvo lugar en el Paseo Cultural Terminal Sur, donde se exhibieron las carreras y cursos gratuitos en todos sus niveles e instituciones.
En el Centro Cultural Estación Sur de Alberti y Las Heras, se desarrolla hasta este martes una nueva edición de la tradicional Muestra Educativa, organizada por la Secretaría Académica de la Universidad Nacional de Mar del Plata.