El Municipio realizará una nueva jornada de capacitación libre y gratuita en Reanimación Cardiopulmonar (RCP), que se llevará este viernes 29 a las 15:00 en el Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias (CEMA) de Pehuajó 250.

Ads

La propuesta está dirigida a toda la comunidad, no requiere inscripción previa y otorgará certificado de asistencia a quienes participen.

Este tipo de capacitaciones forman parte de las políticas públicas orientadas a fortalecer la formación en primeros auxilios y la respuesta ante emergencias, brindando herramientas prácticas para actuar en situaciones críticas.

Ads

Puede interesarte

Durante las jornadas se abordan contenidos vinculados a la reanimación cardiopulmonar, el uso del desfibrilador externo automático y técnicas de desobstrucción de vías aéreas, en un formato teórico-práctico accesible para personas sin experiencia previa.

Las capacitaciones son dictadas por personal especializado y buscan promover una mayor conciencia comunitaria sobre la importancia de la intervención temprana en emergencias, fortaleciendo el rol de los ciudadanos como primeros respondientes.

Ads