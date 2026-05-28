El Municipio organizará mañana una nueva jornada abierta de RCP para la comunidad
La actividad es abierta a toda la comunidad, no requiere conocimientos previos y entregará certificado de asistencia a quienes participen del encuentro.
El Municipio realizará una nueva jornada de capacitación libre y gratuita en Reanimación Cardiopulmonar (RCP), que se llevará este viernes 29 a las 15:00 en el Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias (CEMA) de Pehuajó 250.
La propuesta está dirigida a toda la comunidad, no requiere inscripción previa y otorgará certificado de asistencia a quienes participen.
Este tipo de capacitaciones forman parte de las políticas públicas orientadas a fortalecer la formación en primeros auxilios y la respuesta ante emergencias, brindando herramientas prácticas para actuar en situaciones críticas.
Durante las jornadas se abordan contenidos vinculados a la reanimación cardiopulmonar, el uso del desfibrilador externo automático y técnicas de desobstrucción de vías aéreas, en un formato teórico-práctico accesible para personas sin experiencia previa.
Las capacitaciones son dictadas por personal especializado y buscan promover una mayor conciencia comunitaria sobre la importancia de la intervención temprana en emergencias, fortaleciendo el rol de los ciudadanos como primeros respondientes.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión