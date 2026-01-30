El Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público presentó recientemente una nueva metodología denominada Bacheo Express para la reparación de pequeños baches con asfalto en frío, que se aplica de forma manual y con mínima interrupción del tránsito en distintos puntos de la ciudad.

El operativo se desarrolla con cinco equipos simultáneos distribuidos en diferentes zonas, entre ellas Güemes, Independencia, San Juan y Colón. Cada cuadrilla cuenta con tres toneladas de material y trabaja sobre pavimentos de asfalto u hormigón.

“De esta manera, fortalecemos el mantenimiento de calles de una forma rápida y efectiva”, señaló el intendente Agustín Neme: “Sabemos que las calles son un tema central para los vecinos y vamos a seguir trabajando para dar respuesta a esa demanda”.

“Este sistema nos va a permitir reparar aquellos pequeños baches que, en definitiva, causan la misma incomodidad que uno grande, de los cuales continuaremos ocupándonos a través del bacheo tradicional”, concluyó el jefe comunal.

El Bacheo Express en frío es un método sencillo, práctico y rápido que permite disponer de cinco cuadrillas de trabajo en simultáneo, cada una dotada de tres toneladas de material, reparando baches pequeños sobre pavimentos de asfalto u hormigón. Cada cuadrilla completa un promedio de 30 a 50 baches por jornada y recorre cerca de 25 cuadras, lo que permitirá que se tapen más de 150 por día en los sectores seleccionados.

En cuanto a su funcionamiento, la aplicación es manual: se coloca el material pétreo en frío sobre el bache, se distribuye hasta completar el espacio y luego se compacta con un martillo hidráulico. De esta manera, se continúa con la reparación del siguiente punto.

Respecto de las interrupciones del tránsito, el equipo técnico de Vialidad destacó que es menor, ya que se da solo por los minutos en los que se demora en tapar y pisar el material en la zona afectada. Y la maquinaria utilizada solo ocupa un carril, sosteniendo la circulación regular.

En el transcurso de esta semana, se ejecutaron este tipo de reparaciones en las zonas de Güemes; Independencia, San Juan y Colón. Se elige una arteria y se lleva a cabo todo el recorrido, por ejemplo, en Alberti desde Independencia a Güemes o por Formosa, desde San Juan a Güemes, así sucesivamente.

Este tipo de intervención se suma a las metodologías tradicionales ya existentes, como las cuadrillas de bacheo de hormigón; las unidades móviles de bacheo en caliente, que recorren diariamente la ciudad y abordan trabajos de mayor envergadura.