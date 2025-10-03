La Agencia de Recaudación Municipal (ARM) le informó a los contribuyentes que el Anticipo 10 de la Tasa por Servicios Urbanos (TSU) y Contribución para la Salud, la Educación y el Desarrollo Infantil fue postergada y vencerá el lunes 20 de octubre.

La modificación ya se encuentra reflejada en las boletas emitidas y los vecinos pueden consultar el nuevo plazo a través del portal oficial www.mardelplata.gob.ar/tsu ingresando el número de cuenta. Además, está disponible la línea de WhatsApp 2235423899 para realizar consultas sobre vencimientos y formas de pago, o las oficinas ubicadas en Salta al 1842.

Con esta decisión, el Municipio busca otorgar mayor previsibilidad y un alivio administrativo a los contribuyentes, otorgando más tiempo para cumplir con el pago y evitar recargos por mora.

