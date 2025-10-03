El Municipio corrió el vencimiento del Anticipo 10 de la Tasa por Servicios Urbanos
Se puede acceder a los recibos ingresando con número de cuenta al portal www.mardelplata.gob.ar/tsu o consultando por WhatsApp al 2235423899.
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Con esta decisión del gobierno bonaerense, los registros que vencen entre febrero y junio tendrán validez por otros 150 días en total, a causa de la pandemia.