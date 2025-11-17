La Municipalidad de General Pueyrredon abrió este lunes a las 10 la preinscripción para los cursos y capacitaciones gratuitas en oficios que dictan las Escuelas de Formación Profesional de Mar del Plata y Batán. Esta primera etapa se extenderá hasta el 17 de diciembre y está dirigida a personas mayores de 16 años con estudios primarios completos.

La oferta incluye oficios con alta demanda laboral, como reparación y operación de PC, diseño web, fotografía y filmación, además de propuestas tradicionales vinculadas a la construcción, artesanías, automotores, gastronomía, hotelería, textiles, estética, turismo e idiomas, entre otros.

Los cursos cuentan con certificación oficial y se dictan en distintos barrios de la ciudad, entre ellos Don Bosco, Las Américas, Cerrito Sur, Villa Lourdes, Centenario, Chauvin, Las Dalias, Villa Primera, Punta Mogotes y 2 de Abril. Las capacitaciones pueden ser cuatrimestrales o anuales y se ofrecen en los tres turnos, organizadas en más de 20 familias profesionales.

Desde la Secretaría de Educación municipal destacaron que estos espacios formativos buscan fortalecer la inserción laboral y acompañar a quienes desean emprender por cuenta propia. En ese sentido, se remarcó que el municipio cumple “un rol fundamental en la formación para distintas actividades profesionales y oficios que permiten generar mano de obra calificada y brindar herramientas para emprender de manera efectiva”.

Para consultar la oferta completa y acceder a los formularios de preinscripción, los interesados deben ingresar a www.mardelplata.gob.ar

