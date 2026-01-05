El Centro Cultural El Séptimo Fuego, ubicado en Bolívar 3675, será escenario este viernes 9 de enero a las 21 del estreno de la obra teatral “El Minotauro: una mitolonga greco-pampeana”, una propuesta original que combina mitología clásica, identidad nacional y humor absurdo.

La obra, escrita y dirigida por Omar Magrini y Gabriel Di Lorenzo, plantea una relectura del mito griego del Minotauro, trasladándolo a la pampa argentina y atravesándolo por versos inspirados en la tradición gauchesca, dando lugar a un híbrido escénico tan inesperado como desopilante.

En escena, los actores Massi Mena y Marcos Moyano encarnan a estos personajes singulares a través de un trabajo actoral que se potencia con el uso de máscaras, diseñadas y confeccionadas por Leonela Laborde, un elemento central en la construcción estética y narrativa de la obra.

La propuesta se completa con una cuidada puesta técnica: la planta de luces está a cargo de Marcos Moyano, mientras que el diseño de imagen pertenece a Omar Magrini, reforzando el clima visual y simbólico de la puesta.

La función se realizará bajo el sistema de la gorra, una modalidad habitual del teatro independiente que invita al público a colaborar de manera voluntaria. Las reservas ya se encuentran habilitadas y pueden realizarse a través del sitio web de la sala: www.septimofuego.com.

