La obra teatral “El Minotauro: una mitolonga greco-pampeana” regresará a los escenarios el próximo viernes 13 de marzo a las 21, con una función en el Centro Cultural El Séptimo Fuego, ubicado en Bolívar 3675, en Mar del Plata.

La propuesta, escrita y dirigida por Omar Magrini y Gabriel Di Lorenzo, plantea una particular relectura del clásico mito griego del Minotauro, llevándolo al universo de la pampa argentina y combinándolo con un tono humorístico y elementos propios de la tradición gauchesca.

La obra se presenta como una reescritura del mito en clave de comedia, con versos inspirados en la poesía gauchesca nacional, lo que da lugar a un híbrido escénico tan original como desopilante.

Los actores Massi Mena y Marcos Moyano son los encargados de dar vida a los personajes de esta historia, utilizando máscaras especialmente diseñadas y confeccionadas por Leonela Laborde, que aportan un sello visual distintivo a la puesta.

El espectáculo cuenta además con planta de luces de Marcos Moyano y diseño de imagen de Omar Magrini, en una propuesta que combina humor, tradición y reinterpretación de un clásico.

La función se realizará bajo el sistema de “a la gorra”, por lo que el público podrá colaborar con el espectáculo al finalizar la presentación.