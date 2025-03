En la previa del estreno de Sálvese Quien Pueda en América TV, Yanina Latorre recibió un mensaje de aliento de Ángel de Brito, quien no solo es su colega sino también su gran amigo y mentor en el medio.



“Hoy arrancás un camino espectacular. Ser conductora de tele, vas a ver todo desde una óptica totalmente distinta. Te sobra paño para conducir tu programa. Tenés herramientas, inteligencia, astucia, maldad, ojo, un montón de cosas. La vas a romper. ¡Si no, no me la hubiera jugado por vos 10 años! No la vas a disfrutar hoy, pero también te vas a olvidar rápido. Te amo, ¡rompela! Nos vemos a la tarde”, le escribió el conductor de LAM.



Yanina, emocionada, respondió: “Me hacés llorar”, junto a un emoji de llanto. Luego agregó: “Mi papá. Gracias, ¡te amo! Espero estar a la altura”.



Ángel, fiel a su estilo directo, le contestó con seguridad: “Haceme caso. Estás. Andá a romperla con todo lo que tenés”.



El debut de Latorre al frente de su propio programa generó una gran expectativa en el medio. Tras años como panelista y reemplazo natural de De Brito en LAM, ahora tiene su propio ciclo en el prime time de América. La producción está a cargo de Mandarina TV y el programa se emite de lunes a viernes a las 19 horas.