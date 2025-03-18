Los Ángeles de la Mañana (LAM)

El mensaje de Angel De Brito a Yanina Latorre por el estreno de su programa
Yanina Latorre recibió un mensaje de aliento de Ángel de Brito.
Yanina Latorre recibió un mensaje de aliento de Ángel de Brito.
Hoy a las 19 hs, Yanina Latorre debuta con Sálvese Quien Pueda por América TV.
Ángel de Brito contó que, si fuera por él, tendría un equipo “completamente distinto”.
Luego de que circularan versiones sobre diferencias con Telefé, el conductor manifestó su postura y aclaró si retomará o no el programa.