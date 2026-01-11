El próximo 16 de enero a las 21, Él Mató a un Policía Motorizado regresará a Mar del Plata con un show especial que promete combinar clásicos, material nuevo y la energía que convirtió al grupo en uno de los proyectos más influyentes del rock argentino contemporáneo.

Formada en La Plata en 2003, la banda llega a la ciudad en el marco de una celebración por los 20 años de su trilogía original, integrada por los EPs Navidad de reserva, Un millón de euros y Día de los muertos, trabajos que marcaron su identidad dentro del rock independiente argentino y definieron una estética propia que trascendió generaciones.

Con más de dos décadas de trayectoria, Él Mató consolidó un sonido singular que cruza elementos de punk rock, noise rock y noise pop, destacándose por la potencia de sus presentaciones en vivo y una conexión directa con el público. En esta fecha, el grupo repasará los clásicos de su discografía y adelantará nuevas canciones en una experiencia intensa y emotiva.

El concierto se presenta como una de las citas destacadas del verano marplatense, convocando tanto a seguidores históricos como a nuevos públicos, en un contexto que reafirma a la ciudad como una plaza clave para la música en vivo a nivel nacional.

Lugar y entradas

El show tendrá lugar en un nuevo espacio ubicado en Avenida Juan B. Justo y Avenida de los Trabajadores, Mar del Plata.



Las entradas se encuentran a la venta a través de Ticketek, con beneficio de 4 cuotas sin interés con Banco Provincia.