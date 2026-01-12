El Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil Don Victorio Tetamanti convocó a una nueva jornada de donación de sangre que se llevará adelante el jueves 15 de enero, de 8 a 12, en el Salón Teresa de Calcuta, con ingreso por Castelli 2450.

La iniciativa es impulsada por el Servicio de Hemoterapia del hospital junto al Centro Regional de Hemoterapia, con el objetivo de reforzar la disponibilidad de sangre para intervenciones, tratamientos y emergencias que se atienden a diario en la institución.

Para mejorar la organización y reducir los tiempos de espera, se habilitó una inscripción previa online, aunque desde el hospital aclararon que también se podrá donar de manera espontánea, sin turno previo.

Quienes deseen participar deberán presentar DNI, tener entre 16 y 65 años, pesar más de 50 kilos y encontrarse en buen estado de salud. Además, se recomienda no concurrir en ayunas y realizar un desayuno liviano, sin lácteos ni grasas.

Desde el hospital recordaron que donar sangre es un procedimiento seguro, rápido y solidario, y remarcaron que cada donación puede salvar varias vidas, especialmente en un centro de alta complejidad como el Materno Infantil.

La convocatoria está abierta a toda la comunidad y forma parte de las acciones permanentes para fortalecer la salud pública en la ciudad.