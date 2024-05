El próximo domingo 2 de junio a las 16, en De Postres (Alvear y Castelli), el marplatense Gastón Tedesco presentará su última novela titulada “El Dios Universal”.

Nació en Mar del Plata el 13 de mayo de 1977. Es ensayista, cuentista, novelista y consultor inmobiliario. Se recibió de Martillero y Corredor Público en la Universidad Siglo XXI de Córdoba, cursó Periodismo Deportivo y la tecnicatura en Comercialización en la ciudad de Mar del Plata.

Ha participado de varios talleres de formación literaria en Madrid y en Buenos Aires. Lleva publicados siete libros; tres ensayos: "Loco pero Feliz", "Reflexiones de un bohemio burgués" y "La razón por encima de todo, ensayos". Un libro que fusiona el ensayo con la ciencia ficción: "Conclusiones de un enfermo social”. Dos libros de cuentos: "En búsqueda de la perfección" y "Las vicisitudes de un desadaptado y otros cuentos”.

Y una novela: “Adrenalina”. Se define como autodidacta, es un apasionado por la filosofía, psicología y la sociología, como así también por la literatura y el pensamiento existencialista.

Sobre El Dios Universal

Esta novela es un hibrido entre ficción y no ficción. Es la historia de un sacerdote, Alberto Moreno, que a sus 30 años deja los hábitos por no soportar más las perturbaciones y las flagelaciones que supone estar "casado con Dios”. A los pocos días de no trabajar más en la iglesia, se conecta con el más allá y se transforma en un Dios Universal, concepto que le da origen a la novela.

A partir de su transformación tiene el derecho y el deber de escribir una nueva Biblia, de gestar una nueva Iglesia, y de enumerar un decálogo de nuevos pecados, entre ellos la victimización, la involución, la falsedad, la hipocresía, la vagancia, la indefinición sexual, la creencia politeísta, la falta de control de las emociones, el irracionalismo de la fe y el pensamiento relativista.

El Dios Universal hace mucho hincapié en el psicoanálisis, en la mediocridad de los hombres terrestres, en la perfección robótica y de los habitantes de otros planetas. En la inmortalidad, en la existencia del paraíso y del purgatorio, en la vivencia de seres celestiales como: Jesús, la Virgen, los Ángeles y los Arcángeles. La posibilidad de los milagros a través de los santos y la lucha por la evolución humana a través del desarrollo intelectual.

Otro punto importante del libro es la gestación de una pirámide de perfecciones, donde en la base se centran los hombres terrestres y en la cúspide El Dios Universal. En el final del libro El Dios Universal se transforma en un librepensador y se instala en la ciudad de Miramar como un retiro intelectual para escribir de todo y sobre todo y de empezar a desarrollar los cambios que permitan una humanidad libre de grandes perturbaciones y de vacíos existenciales.