La carrera ascendente del delantero de Mar del Plata Lucas Di Yorio sigue llamando la atención. Formado en Kimberley y Aldosivi, debutó en Primera jugando para el “Tiburón” pero se marchó y en su recorrido continental empezó a brillar. Tras un paso renovador por Uruguay, fue la figura del León mexicano.

Ahora, en un gigante sudamericano como la Universidad de Chile (dirigido por el ex Aldosivi Gustavo Alvarez), está disputando las semifinales de la Copa Sudamericana. En una serie especial para Mar del Plata: del otro lado está Lanús, que tiene en sus filas a Thomás De Martis, más allá de que no jugará en esta instancia por estar con la Selección Sub 17.

En el partido de ida, Lanús ganaba 2 a 0 en Santiago gracias a los goles de Castillo, pero la U empató el cotejo sobre el final. El descuento lo marcó el marplatense Lucas Di Yorio, capturando un rebote en el área y aprovechando su olfato. En tiempo de descuento, Aránguiz igualó las acciones y la definición quedó abierta para la revancha en el sur del Gran Buenos Aires.

