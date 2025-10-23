Si bien solo faltaba la formalidad, porque su gran presente y rodaje con el seleccionado nacional lo ponían en consideración, la confirmación de la lista de convocados habilitó la celebración del marplatense Thomás De Martis. “Vamooosss!!”, escribió en su historia de Instagram con el emoji de la bandera de Qatar.

Es que en las mismas tierras que consagraron a Lionel Messi, el 9 de Argentina surgido en River de Mar del Plata va por otro título para el fútbol nacional. En una categoría históricamente esquiva, la Selección nunca levantó la copa y sólo alcanzó tres veces el podio, siendo tercera en 1991, 1995 y 2023.

De Martis y sus compañeros irán a romper barreras en el Mundial que comienza el 3 de noviembre. Será una revancha para el entrenador: Diego Placente viene de perder la final Sub 20 contra Marruecos, en Chile. Pero nos volvemos a ilusionar con levantar el trofeo en Qatar de la mano de un marplatense.

