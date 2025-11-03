Primer paso firme para el combinado nacional que dirige Placente. No fue fácil superar a Bélgica, pero la Selección tuvo coraje para dar vuelta el marcador y quedarse con la victoria. El marplatense Thomás De Martis, estuvo desde el arranque y fue reemplazado a los 56 minutos del partido.

Argentina empezó ganando 1 a 0, pero los europeos igualaron las acciones en el primer tiempo y sorprendieron en el segundo: se pusieron al frente 2 a 1, en el mejor momento del equipo de Diego Placente. Sin embargo, con personalidad, los chicos argentinos dieron vuelta el marcador y se quedaron con la victoria por 3 a 2.

Tulián, Jainikoski y Esquivel anotaron para la Albiceleste, que espera la segunda jornada en lo más alto de su grupo. El jueves se medirá ante Túnez, buscando confirmar lo hecho en el debut del Mundial Sub 17.

