La Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires dispuso que el lunes posterior a las elecciones del domingo se dictarán clases con normalidad en ambos turnos en todas las escuelas utilizadas como centros de votación. Esta medida garantiza la continuidad del servicio educativo en todo el territorio bonaerense.

Para asegurar las condiciones adecuadas, los establecimientos educativos serán sometidos a tareas de higienización y desinfección tras los comicios. Estas labores abarcarán aulas, sanitarios, espacios comunes y mobiliario, permitiendo que las escuelas abran sus puertas en óptimas condiciones desde la mañana del lunes.

Las tareas de limpieza se realizarán una vez finalizados los comicios, cuyo cierre está previsto para las 18:00 del domingo, aunque el conteo de votos podría extenderse más allá de las 20:00. Este proceso busca garantizar un entorno seguro y limpio para estudiantes y docentes.

El Gobierno provincial informó que se habilitarán 1934 locales de votación, en su mayoría escuelas públicas, con un total de 41.189 mesas distribuidas en todo el territorio bonaerense. La seguridad estará a cargo de 34.778 efectivos, incluyendo 28.778 policías bonaerenses, 1500 en reserva operativa y más de 6000 agentes de fuerzas federales como Prefectura, Gendarmería y Policía Federal, además de 629 efectivos destinados a supervisión y logística.

Fuente: con información de DIB

