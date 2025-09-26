Un hombre de 28 años fue interceptado y reducido por personal policial en la intersección de Neuquén y Gascón, luego de que comerciantes de la zona alertaran sobre su presencia sospechosa.

El hecho ocurrió en horas de la noche del jueves 25 de septiembre, cuando efectivos de la Comisaría Cuarta que patrullaban el sector fueron advertidos por vecinos y comerciantes de Alberti e Italia sobre un individuo que merodeaba la zona.

Tras un breve despliegue, los uniformados dieron con el sospechoso en Neuquén y Gascón. Al momento de identificarlo, constataron que llevaba ocultos entre sus prendas dos machetes y dos cuchillos. Durante el procedimiento, el hombre ofreció resistencia y se produjo un forcejeo, aunque finalmente fue reducido sin que hubiera personal policial lesionado.

Intervino en el caso la UFI de Flagrancia, a cargo del fiscal Dr. Eduardo Layus, quien dispuso que se notifique al aprehendido de la formación de causa por Averiguación de Ilícito, sin medidas restrictivas de la libertad.

Asimismo, tomó intervención el Juzgado Correccional en turno, que ordenó iniciarle una causa contravencional por infracción al artículo 42 del Decreto Ley 8031/73, disponiendo su libertad bajo caución juratoria.

