Tras conocerse el fallo de la Corte Suprema, integrada por Ricardo Lorenzetti, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, que confirmó la condena de seis años y la inhabilitación a ejercer cargos públicos contra la ex presidente Cristina Fernández, el kirchnerismo salió a las calles para defender a su líder, una situación que se vivió también en el centro marplatense.

Con cánticos, banderas argentinas y de diversas agrupaciones políticas y sindicales, la columna de militantes avanzó por avenida Luro hasta llegar al monumento al general José de San Martín, en la intersección con Mitre. Allí hicieron conocer su descontento con canciones contra el Poder Judicial y también contra el presidente Javier Milei.

Fue una réplica de lo ocurrido en Ciudad de Buenos Aires, donde la militancia se hizo presente en la sede del Partido Justicialista, a la espera del fallo de la Corte y como forma de apoyar a Cristina. Precisamente una vez conocida la decisión judicial, la ex mandataria salió a la puerta del edificio y dejó en el aire diversas suspicacias, destacando que “esta causa tiene un cronograma electoral maravilloso”.

Puede interesarte

Antes, y ni bien se conoció la sentencia, el mismísimo Milei dijo en redes sociales un sintético “Justicia” y posteriormente señaló a “todos los periodi$ta$ corrupto$, cómplices de político$ mentiro$o$, han quedado expuesto en sus opereta$ sobre el supuesto pacto de impunidad”, en referencia a la caída del proyecto de Ficha Limpia.

La información sacudió el arco político nacional y la mayoría de los dirigentes dejaron opiniones en redes sociales, como el gobernador Axel Kicillof, con quien Cristina mantenía una fuerte interna. “Un final anunciado tras años de perversa persecución política, mediática y judicial. Esta condena termina de consagrar una auténtica infamia”, aseguró el mandatario provincial.

“Se trata de un nuevo capítulo en la larga historia de ataques al peronismo y a quienes, como ella, se atrevieron a transformar la Argentina en favor de las mayorías (…) El lawfare y la estigmatización del campo popular se convirtieron en políticas de Estado”, remarcó.

Puede interesarte

En la vereda de enfrente, Mauricio Macri señaló que “después de un período muy largo, el trabajo impecable de la Justicia culmina hoy con este fallo histórico. Los argentinos debemos estar tranquilos porque los mecanismos de la República se expresaron con libertad. De todas maneras, no deja de ser un día triste, porque ver a una ex presidenta condenada por corrupción, sabiendo de la destrucción que eso significó para el país, no nos da motivos para celebrar nada”.