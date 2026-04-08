El precio del pan volvió a subir en Mar del Plata y el kilo ya se ubica en torno a los 4.000 pesos. La actualización responde a un ajuste cercano al 10%, que desde el sector consideran necesario, aunque advierten que se aplicó con cautela para no afectar aún más el nivel de ventas.

Ads

Puede interesarte

Así lo explicó a El Marplatense, José García, secretario general del gremio que nuclea a los trabajadores panaderos, quien señaló que el incremento está directamente vinculado al costo de la materia prima. En ese sentido, indicó que la bolsa de harina se comercializa actualmente a unos 14.500 pesos, lo que impacta de lleno en la estructura de costos de las panaderías.

Sin embargo, el dirigente remarcó que el aumento aplicado al pan quedó por debajo de otras subas registradas en el último mes. “Algunos insumos subieron entre un 15 y un 20%, pero no se puede trasladar todo al precio final porque la gente deja de comprar”, explicó. Esta situación obliga a los comerciantes a encontrar un equilibrio entre sostener la rentabilidad y no perder clientes.

Ads

En esa misma línea, García señaló que el consumo se mantiene relativamente estable gracias a esta estrategia de aumentos contenidos. “Dentro de todo, se viene trabajando bastante bien”, afirmó, aunque reconoció que el escenario sigue siendo delicado.

El impacto también se refleja en otros productos del rubro. Actualmente, la docena de facturas ronda los 12.500 pesos, en un contexto donde los precios se ajustan de manera gradual para acompañar la evolución de los costos sin provocar una caída brusca en la demanda.

Ads