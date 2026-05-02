El jefe de la Real Fuerza Aérea británica, Richard Knighton, afirmó que la defensa de las Islas Malvinas es una prioridad “innegociable” para el Reino Unido y confirmó que las fuerzas bajo su mando se mantienen en estado de “máxima alerta”.

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Las declaraciones se producen en un contexto de renovada tensión diplomática, tras la filtración de un memorando del Pentágono que sugiere un posible apoyo de Estados Unidos a la reivindicación argentina sobre el archipiélago.

En ese marco, Knighton destacó la capacidad operativa de la RAF para responder ante cualquier eventualidad y subrayó que la presencia de cazas y personal especializado en la base de Mount Pleasant permite un control efectivo del espacio aéreo en la región.

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“Nuestra misión es clara y el compromiso con los habitantes de las islas es absoluto”, sostuvo el jefe militar, quien vinculó el actual estado de vigilancia con la necesidad de sostener una disuasión creíble frente a cualquier intento de cuestionar la soberanía británica.

Asimismo, remarcó que el despliegue tecnológico y humano en las islas se adapta de manera permanente a los desafíos globales y se articula con el resto de las Fuerzas Armadas británicas desplegadas en el área.

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La situación se intensificó luego de que el diario The Telegraph publicara un memorando del Pentágono que detalla posibles escenarios ante la falta de respaldo de aliados europeos en el marco de tensiones internacionales vinculadas a Irán.

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De acuerdo con ese informe, el presidente Javier Milei reiteró ante autoridades estadounidenses que “las Malvinas fueron, son y siempre serán argentinas”. En la misma línea, la vicepresidenta Victoria Villarruel había convocado días atrás a los habitantes del archipiélago a retomar vínculos con la Argentina.

Fuente: con información de Noticias Argentinas