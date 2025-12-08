Se realizó hoy en las instalaciones del Teatro Tronador BNA (Santiago del Estero 1746) el cierre del Ciclo Lectivo 2025 del Instituto Superior de Arte sede Mar del Plata, con la presencia de la ministra de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, Gabriela Ricardes, el director general del Teatro Colón, Gerardo Grieco, el director del ISA, Marcelo Birman, y el titular del Teatro Tronador BNA+, Marcelo González. Durante el encuentro, los funcionarios resaltaron la transcendencia histórica del Colón en la formación de artistas de primer nivel y la importancia del vínculo público-privado para darle forma a estos objetivos.

Birman destacó que todo esto expresa “una mirada generosa de la política pública, de la comunidad y del sector privado que acompaña”, y remarcó que no se trata de obtener resultados inmediatos. Sostuvo que “el resultado es de largo plazo” y que ser cuna de grandes talentos es una misión necesaria del Teatro Colón y de todas las instituciones culturales, que deben mirar más allá, especialmente “en este tiempo de la inmediatez”.

En este sentido, advirtió que vivimos en un contexto atravesado por “la inteligencia artificial y el deseo de apretar un botón y tenerlo todo ya”, pero que “un gran artista no se hace apretando un botón, sino con rigor, amor y vocación todos los días, por toda la vida”. Añadió que ese proceso “sigue siendo insustituible”.

El acto contó con la presencia de funcionarios y artistas destacados que se formaron en el Colón.

Por su parte, Grieco señaló que la presencia del Instituto Superior de Arte en Mar del Plata es fundamental porque “genera un acceso” y responde a la misión histórica del ISA: ser una escuela de talentos y ofrecer oportunidades para el desarrollo de artistas únicos. Recordó que por el Instituto “pasó lo mejor de la cultura de la Argentina” y planteó que ese es el valor enorme de una política pública sostenida en el tiempo, que reconoce y potencia el talento argentino.

Además, sostuvo que la existencia de una sede en Mar del Plata, junto al esfuerzo que implica la alianza con el Teatro Tronador, tiene un valor “inmenso, incalculable”, y que da sentido a los esfuerzos diarios de todos los involucrados. Explicó que cada persona posee uno o varios talentos, pero que desarrollarlos requiere oportunidades, y afirmó que “si no está abierta la casa no hay oportunidades”.

En este punto destacó el rol del empresario Marcelo González, a quien definió como una de esas personas “que hacen que la rueda empiece a rodar”. Con humor, dijo que “necesitaríamos clonarlo un poquito” para tener figuras similares en otras partes del país que permitan abrir nuevas sedes del ISA, aunque aclaró que lo afirmaba con una sonrisa pero también con un profundo agradecimiento. Subrayó que las políticas públicas necesitan de la alianza público-privada y que para eso se requieren empresarios con una mirada amplia y “una generosidad al servicio de la comunidad que importa, importa y mucho”.

En ese sentido se manifestó también Ricardes, quien señaló que la unión entre lo público y lo privado “es fundamental” para proyectos como el del Instituto Superior de Arte en Mar del Plata. Explicó que “esto no se hace solo, nadie puede hacerlo solo”, y sostuvo que deben estar presentes esas dos patas y “el deseo de la comunidad de estar, de pertenecer, de venir y de comprometerse” con quienes impulsan el proyecto. A su entender, eso es precisamente lo que sucede en Mar del Plata.

Ricardes destacó que el desafío se sostiene gracias a un sector privado que decide que parte de la misión de su teatro y su fundación es garantizar acceso; a una decisión política que entiende que el Teatro Colón no es solo un embajador de la Ciudad de Buenos Aires, sino del país; y a una comunidad que -según dijo- está dispuesta “a venir, a invertir su tiempo, a comprometerse”, aun tratándose de una escuela exigente. Remarcó que allí se aplican “los mismos estándares” que en la formación del Teatro Colón en Buenos Aires.

La ministra subrayó la importancia del acompañamiento de las familias, ya que muchos jóvenes deben desplazarse, asistir en contraturno y afrontar dificultades propias de la rutina. Por eso insistió en que se trata de “un juego con varias patas”, y que en este caso funcionan bien porque “una va llevando a la otra”.