El Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires presentó la primera edición de la Escuela de Escritura, una iniciativa que combina clases magistrales virtuales y talleres presenciales para fomentar la creación literaria. Las actividades, que comenzarán el jueves 21 y se extenderán hasta el 4 de septiembre, se realizarán de forma gratuita y estarán coordinadas por destacados escritores como Pablo Ramos, Raquel Robles y Carlos Ríos. La inscripción está abierta hasta el próximo lunes 18 a través de la web del Instituto Cultural.

Dirigida a escritores en formación que deseen perfeccionar su técnica y reflexionar sobre el oficio, la Escuela de Escritura ofrecerá clases magistrales virtuales los jueves de 18:00 a 20:00. El primer encuentro estará a cargo de Pablo Ramos, quien abordará la corrección del cuento. Ramos, reconocido escritor, guionista y músico, cuenta con una destacada trayectoria y premios nacionales e internacionales.

El jueves 28, Raquel Robles, escritora, periodista, docente y titular de la editorial Siberia, liderará la segunda clase virtual, enfocada en los procedimientos técnicos para escribir una novela. Robles es también conocida por su compromiso con los derechos humanos.

El ciclo virtual culminará el 4 de septiembre con Carlos Ríos, escritor y editor artesanal, quien explorará el género poético. Ríos lleva más de quince años coordinando talleres de lectura, escritura y producción editorial en Argentina y el exterior.

“Esta nueva iniciativa se inscribe en una visión de la cultura como un derecho colectivo. La lectura es una herramienta fundamental para el pensamiento crítico, la construcción de ciudadanía y la igualdad de oportunidades”, destacaron desde el Instituto Cultural, en el marco del Plan Bonaerense de Fortalecimiento del Libro y la Lectura.

Por su parte, los talleres presenciales se desarrollarán en espacios comunitarios como centros culturales, bibliotecas populares, casas de abrigo y centros cerrados de diversas localidades bonaerenses. Destinados especialmente a personas sin experiencia previa en escritura, estos talleres buscarán estimular la imaginación a través de dos ejes: uno centrado en la utopía, para soñar mundos posibles, y otro enfocado en la edición artesanal, para compartir los relatos creados con la comunidad.

La Escuela de Escritura se suma a otras iniciativas del Instituto Cultural, como la Escuela de Libreros, la Escuela de Editores y la Escuela de Organizadores de Ferias, que desde 2023 han capacitado a más de 10.000 personas.

Desde el organismo destacaron que la Escuela de Escritura busca que “cualquier persona que escriba o quiera escribir acceda a herramientas creativas, consejos y estrategias de escritores con trayectoria, y pueda formarse desde su barrio o su ciudad, estableciendo vínculos para imaginar nuevos mundos posibles”.