El músico Carlos “Indio” Solari, de 77 años y reconocido por su papel como líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, fue internado en una clínica de la provincia de Buenos Aires para realizarse una serie de estudios médicos de rutina, según confirmó su entorno a través de un comunicado en redes sociales.

La aclaración surgió después de que durante la mañana circularan versiones en distintos medios y redes sociales que afirmaban que Solari había sufrido un accidente cerebrovascular (ACV), lo que generó preocupación entre sus seguidores.

Desde las cuentas oficiales vinculadas al músico, sus allegados desmintieron esas versiones, explicando que su ingreso al sanatorio se debió a controles vinculados con su condición de salud, en particular el cuadro de Parkinson que padece desde 2016 y que lo llevó a retirarse de los escenarios. Afirmaron además que su estado es estable y agradecieron los mensajes de apoyo, al tiempo que lamentaron la difusión de información incorrecta.

La noticia desató de inmediato reacciones de fanáticos y figuras del ambiente cultural, quienes expresaron su respaldo a través de las redes sociales, utilizando consignas como #FuerzaIndio.

