Llega a Mar del Plata una noche imperdible: “Sindicato Vencido”, el programa de streaming conducido por Pablo Carrozza y Emiliano Coroniti, se presentará en vivo con todo su humor ácido, su mirada callejera y esa conexión única con su comunidad.

Con un estilo directo y sin guión, Sindicato Vencido se convirtió en un fenómeno digital que habla el idioma del laburante, del que vive al límite y necesita reírse para seguir.

“Representamos al vencido, al que pone el cuerpo todos los días y llega a la noche buscando una charla real”, aseguran sus creadores. Ese espíritu, acompañado por una comunidad que los banca y es leal, transforma cada programa en un auténtico ritual colectivo.

El espectáculo será el próximo jueves 30 de octubre en el Teatro Vorterix de Mar del Plata, ubicado en Diagonal Pueyrredón 3338. Las entradas se encuentran a la venta en anticiparte.com.ar.

