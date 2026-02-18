En la antesala de su presentación en Mar del Plata, el escritor y productor Pedro Saborido dialogó con El Marplatense y describió el espíritu de “Historias argentinas”, la propuesta que comparte con Felipe Pigna.

“El espectáculo tiene una base pro documentos, datos y temas que proyectamos en la pantalla con explicaciones académicas. Yo voy desarrollando temas y datos y con Felipe vamos transitando la historia, llevando al público por donde vamos pasando”, explicó.

Sobre la dinámica en vivo, remarcó: “La historia vive en lo cotidiano y siempre surgen cosas distintas por el público, por sus preguntas. Cada función es diferente porque el intercambio modifica el recorrido”.

Saborido también se refirió al significado de presentarse en la ciudad: “Mar del Plata es una ciudad donde se contacta gente de diferentes partes del país y es una muestra de lo que es la Argentina. Mar del Plata es una síntesis de la Argentina”.

En ese sentido, invitó a quienes aún no vieron la propuesta: “Me gustaría que vayan por la mirada distinta de la historia, por la posibilidad de tomar distancia de esa historia y aprender a convivir con los presentes. Este espectáculo te reconcilia con la historia, es un espacio terapéutico y te vas mejor de lo que llegás”.

Respecto del humor y sus límites, fue contundente: “El humor a veces lastima sin querer, pero se puede hacer humor con todo. Hay temas que uno prefiere no usar por temor a lastimar. No me gusta la provocación por la provocación misma”.

“Historias argentinas” se presentará el viernes 20 de febrero en la Sala Astor Piazzolla del Teatro Auditorium, con funciones a las 20:30 y a las 22, en el marco de la programación del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires. Las entradas están disponibles en la boletería del teatro (Bv. Marítimo 2280) y por Plateanet.