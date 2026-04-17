El Hospital Privado de Comunidad (HPC) realizó hoy la I Jornada de Trasplante Cardíaco, centrada en el abordaje de la insuficiencia cardíaca en el contexto de los programas de trasplante, con la participación de especialistas, instituciones y pacientes.

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La apertura estuvo a cargo de Fernando Santomil, presidente del Consejo de Administración de la Fundación Médica de Mar del Plata, junto a Daniel Absi, jefe del Servicio de Cirugía Cardiovascular del HPC.

Durante la jornada se desarrollaron exposiciones a cargo de referentes en la materia. Sergio V. Perrone abordó el impacto de la insuficiencia cardíaca; Hugo Petrone expuso sobre los puntos clave en la implementación de programas descentralizados de trasplante; mientras que representantes del INCUCAI analizaron la realidad actual del trasplante cardíaco en Argentina.

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Además, Andreas Zuckermann, director del Departamento de Trasplante Cardíaco del Hospital Universitario de Viena, presentó Future perspectives & what’s coming next: el impacto de la IA en los protocolos de trasplante cardíaco.

Por su parte, Magalí Rubira disertó sobre insuficiencia cardíaca avanzada en el contexto de programas de trasplante. La jornada incluyó también testimonios de pacientes trasplantados, quienes compartieron sus experiencias.

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El cierre estuvo a cargo de Daniel Absi, quien retomó los principales ejes abordados durante el encuentro.