El Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) Dr. Oscar Alende, más conocido como “Regional”, atravesó una semana histórica que marca la consolidación de su política de "Apertura Institucional". Lo que comenzó hace más de un año y medio como una decisión estratégica de la Dirección del Hospital, en sintonía con las directivas del Ministerio de Salud de la Provincia, se ha convertido hoy en una realidad: un hospital que integra a su comunidad.

A través de una red que unió esfuerzos públicos y privados, se llevaron adelante intensas jornadas de recuperación y mantenimiento en el Servicio de Salud Mental del hospital. La iniciativa contó con la participación activa de servicios internos, entidades civiles, el sector privado y la especial colaboración de los Scouts de Sagrado Corazón de nuestra ciudad, quienes junto a los propios pacientes transformaron el espacio físico en un lugar de pertenencia.

Las tareas incluyeron impermeabilización del techo, pintura de paredes, puesta en valor de mobiliario, reacondicionamiento de los patios y la colocación de plantas y árboles en el parque, entre otras mejoras que transformaron el área. Con un aumento exponencial de consultas e internaciones, estas jornadas son fundamentales para poder atender demandas estructurales que la dinámica de un día a día tan exigente no permitía.

Este proceso de puesta en valor no fue solo edilicio, sino terapéutico. Los pacientes en etapa de internación se sumaron a las tareas de pintura y acondicionamiento, compartiendo mates y jornadas de trabajo que refuerzan el sentido de comunidad. Esta integración es el resultado de un plan mayor que ya ha vinculado al hospital con la Universidad Nacional de Mar del Plata, gremios, iglesias, ONGs y sectores privados.

Para la Lic. Mariana Borgioli, jefa del Servicio de Salud Mental, este avance es fundamental para el tratamiento: "Entendemos la salud mental desde una perspectiva de derechos y comunidad. Abrir las puertas del servicio y permitir que la sociedad entre a colaborar, y que los pacientes sean protagonistas de su propio espacio, es una herramienta fundamental. La integración entre los jóvenes que se sumaron solidariamente con profesionales y pacientes permitió que se derribaran prejuicios y mitos en torno al servicio y a la salud mental en general. Estoy emocionada porque esto es un salto enorme en materia de gestión e integración”.

El crecimiento exponencial de la demanda en los 16 municipios del sudeste bonaerense que abarca el hospital exige una gestión que sepa articular recursos. En ese sentido, la Dirección ha logrado que el sector privado y civil se sientan parte de la salud pública. El Dr. Pablo Báez, director asociado del HIGA, destacó el trasfondo de esta política: "Este hospital es un orgullo para toda la región y nuestra gestión tiene el mandato claro de fortalecerlo día a día. La apertura institucional que impulsamos desde la dirección, con el apoyo incondicional del Ministerio de Salud provincial, nos permite hoy ver a una comunidad entera defendiendo al 'Regional' con amor y compromiso. No somos una institución aislada; somos un espacio que se construye con la gente, para la gente".

