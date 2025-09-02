El Hospital Regional celebró un importante momento en la sala Payró del Teatro Auditorium de Mar del Plata, donde más de 60 residentes recibieron sus diplomas tras culminar su formación en diversas especialidades de salud. Este viernes, en un emotivo acto, que no solo destacó el compromiso del hospital con la educación médica continua, sino que también homenajeó la dedicación de estos jóvenes profesionales, que ahora se suman a la primera línea de la atención sanitaria pública en la región.



La formación de residentes en el Hospital Regional es un proceso fundamental que garantiza la continuidad y calidad de la atención médica. Al capacitar a más de 60 nuevos especialistas, el HIGA asegura que los futuros profesionales en salud estén profundamente familiarizados con la salud pública, sus necesidades y una profunda conexión con nuestra ciudad. La gran cantidad de graduados de este año es un indicio del crecimiento del programa de residencias que viene fomentando el ministerio de Salud de la provincia y del prestigio que ha ganado el hospital.

Además de compañeros y familiares de los residentes, también estaban presentes el director ejecutivo Matías Tartara, los directores asociados Matías Maciel, Renata Montagno Oliver y Alejandra García. También contó con la presencia de la Escuela de Medicina de la Unmdp, instituciones sanitarias, educativas y la presencia del jefe de docencia del hospital, Ralph Vargas, entre otros.

